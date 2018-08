Start der zweiten Staffel "Global Gladiators": Team Hippie gegen Team Ehrgeiz

Die Challenges haben es in sich, vor allem für alle Teilnehmer mit Höhenangst. In der ersten müssen die besten Schätzer - Sabrina, Manuel, Ben und Lucas - an einem Seil die Whale Rocks runtersteigen und Zahlen zusammenrechnen. Für den ehemaligen Waldorfschüler Ben der absolute Horror. "Erstens Höhenangst, zweitens Mathe. Setzen, sechs und Eltern will ich auch noch sprechen", fasst er seine Erwartungen an sich zusammen. Und überrascht dann doch alle: Vor lauter Angst fokussiert er sich so auf die Aufgabe, dass er sie als erster erfolgreich löst.