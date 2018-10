Start der 14. Staffel Wilder Frauentausch bei "Bauer sucht Frau"

Rinderzüchter Christian (56) wählt Danielle "Dani". "Ich habe schweißnasse Hände, du gefällst mir sehr", gesteht er ihr. Als er seine Entscheidung verkündet, hakt Inka Bause lachend nach: "Warum Dani, weil sie die gleichen Haare hat wie ich?" Nein, die klebrigen Hände seien das Auschlaggebende gewesen. "Klebt gemeinsam in Richtung Glück", wünscht die Moderatorin.

Bauer Andreas (67) aus dem schönen Kanada nimmt Angelika und Irmgard mit zu sich. Er habe große Angst vor einer erneuten Enttäuschung, weswegen seine Wahl auf zwei Frauen fällt, die keine Kinder haben. Denn seine bisherigen Herzensdamen hätten ihn verlassen, da sie Kinder in Europa hatten und wieder zurückwollten. Auch Farmer Jörn (38) aus Namibia nimmt zwei Kandidatinnen mit: Ilona und Oliwia.

Einer geht leer aus

Schäfer Dirk (40) nimmt Deborah mit, da er sich mit ihr am besten unterhalten kann. Bernhard (53), der einen Mastschweinbetrieb hat, wählt Annett aus einem besonderen Grund: "Die gibt halt auch ein bisschen Kontra". Biobauer Marco (35) macht Laura mit seiner Wahl "einfach nur glücklich". "Ich hoffe, du packst so an wie du sagst", so der 35-Jährige. Eine Gegenkandidatin bleibt skeptisch und zickt: "Ich glaube nicht, dass es funktioniert".

Vollblut-Bauer Stephan (40) aus Bayern entscheidet sich für Steffi: "Es hat mehr gefunkt", erklärt er. Kein Wunder, an den Namen seiner anderen Kandidatin kann er sich nicht einmal mehr erinnern! Schweinebauer Claus (47) hingegen ist sich sicher: "Das hat einfach click gemacht bei Heike und bei mir".

Doch nur elf Bauern erhalten Damenbesuch auf ihren Höfen. Leopold (48), der in Oberösterreich lebt, fährt alleine zurück. Das Bauchgefühl habe einfach nicht gestimmt.