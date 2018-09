Start der 12. Staffel "Das Supertalent"-Dreamteam: Sylvie, Bruce und Dieter wieder vereint

Dieter Bohlen "auf ewig dankbar"

"Ich freue mich riesig, wieder neben Dieter und Bruce zu sitzen und all die tollen Talente zu sehen", fasst auch Sylvie ihre Freude zusammen. "Beim 'Supertalent' hat meine TV-Karriere in Deutschland vor 10 Jahren angefangen, als Dieter mich in die Jury holte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar [...] Ich freue mich auf die großartige Zeit, die nun vor mir liegt, zusammen mit meiner geliebten RTL-Familie."