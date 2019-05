Start am 5. Juni Netflix zeigt ersten Trailer zur neuen "Black Mirror"-Staffel

Der Trailer macht unterdessen mächtig Lust auf mehr. So scheint Andrew Scotts Figur in eine Art Smartphone-Trauma-induzierte Geiselnahme verwickelt zu sein, während Miley Cirus offenbar als Pop-Star-Hologramm auftreten wird. Außerdem zu sehen sind dem kurzen Film zwei Szenen, die in ihrer Optik stark an Prügel-Videospiele in der Art von "Street Fighter" oder "Mortal Kombat" erinnern. Das Drehbuch für die Folgen stammt erneut aus der Feder von Charlie Brooker (48), der auch als ausführender Produzent mit an Bord war.