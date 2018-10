Start am 28. Oktober in Regensburg Beatrice Egli: Tour-Vorbereitungen rauben ihr den Schlaf

Wie werden Sie, wenn Sie zu wenig Schlaf bekommen?

Egli: Ich bin dann sehr dünnhäutig und noch emotionaler.

Kennen Sie auch richtige Schlafprobleme?

Egli: Wenn ich, wie jetzt, in den Tour-Vorbereitungen bin und so viele Dinge gleichzeitig im Kopf habe oder noch zu tun habe, finde ich meistens schlecht in den Schlaf, und wenn ich dann schlafe, ist es oft ein sehr unruhiger Schlaf. Ich träume von den Proben und meine Aufregung ist sehr groß.

Was machen Sie dagegen?

Egli: Ich kenne diesen Zustand ja, das ist eine Phase, und ich versuche dann immer, so viel wie möglich zu erledigen, um so zur Ruhe zu kommen. Ich nehme diese Phase aber auch an, da ich weiß, dass ich es momentan schlecht ändern kann. Mir hilft es aber auch, vor dem zu Bett gehen, etwas Schönes zu lesen oder zu hören, um nicht mit der Arbeit einzuschlafen.

Welche Rolle spielt Sport?

Egli: Sport hilft mir in allen Lebenslagen und somit auch für einen guten Schlaf.

Welche Rolle spielt das Smartphone?

Egli: Das Smartphone ist bei mir nachts auf Flugmodus gestellt, um wirklich Ruhe zu finden.

Was war Ihr verrücktestes oder lustigstes Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema Schlafen?

Egli: Ich lag mit meinem Kopf - tief schlafend - auf den Schultern eines fremden Mannes im Flugzeug. Ich war so im Tiefschlaf, dass ich anscheinend sehr lange an seiner Schulter lehnte... (lacht)

"Gesundheit! Die Show: Tu was für einen besseren Schlaf"

Mehr über ihre Schlafgewohnheiten verraten Beatrice Egli, Bestsellerautorin Hera Lind (60, "Das Superweib"), Schauspielerin Saskia Vester (59, "Tatort - Kopper") und viele andere in der unterhaltsamen TV-Sendung "Gesundheit! Die Show: Tu was für einen besseren Schlaf". Ausgestrahlt wird das ungewöhnliche Format zum Thema gesunder Schlaf am kommenden Dienstag (23. Oktober) ab 20:15 Uhr im Bayerischen Rundfunk.