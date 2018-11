Stars schwören darauf Beauty-Trend Retinol - ein Wundermittel gegen Falten?

Hautirritation durch Retinol

Leider kann Vitamin-A-Säure die Haut reizen, weswegen Retinol nur bedingt für Menschen mit empfindlicher Haut geeignet ist. In Deutschland ist Retinol in der Kosmetik daher nur in einer Höchstkonzentration von 0,3 Prozent zugelassen, in den USA sind bis zu ein Prozent erlaubt. Pflegeprodukte mit Retinol wirken am effektivsten, wenn sie über Nacht angewendet werden. Tagsüber sollte man den Wirkstoff nicht unbedingt einsetzen, da er die Haut lichtempfindlicher macht.

Generell wird empfohlen, die Haut langsam an das Retinol zu gewöhnen und mit einer niedrig dosierten Creme zu starten. Vorsicht ist geboten, wenn die Haut mit Rötungen oder Abschuppung reagiert. Am besten, man startet mit ein bis zwei Anwendungen in der Woche oder mischt zunächst nur eine minimale Portion in eine gängige Nachtcreme. Danach kann man die Dosierung Schritt für Schritt erhöhen. Wenn die Hautirritationen nach ein bis zwei Wochen nicht abklingen, sollte man das Produkt ganz absetzen.

Wie schnell wirkt Retinol?

Erste Erfolge sollen bereits nach vier bis acht Wochen messbar sein. Damit der Hauterneuerungsrhythmus und die Kollagenproduktion weiterhin unterstützt werden, ist natürlich eine dauerhafte Anwendung von Retinol notwendig. Wir empfehlen jedoch, sich im Vorfeld von einem Dermatologen beraten zu lassen.