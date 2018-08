Stars nehmen Abschied US-Drehbuchautor Neil Simon ist gestorben

Er lockte nicht nur US-Schauspieler vor die Kamera, auch Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach inszenierten einst Stücke von ihm. Nun ist Neil Simon (1927-2018) gestorben. Wie die "New York Times" berichtet, ist der erfolgreiche Drehbuchautor am Sonntag nach Komplikationen einer Lungenentzündung in einem New Yorker Krankenhaus verstorben. Der "König des Broadway" wurde 91 Jahre alt.