Amal Clooney (40) glänzte als Mitgastgeberin der diesjährigen Met Gala in New York in einem besonderen Outfit. Mit Ehemann George (57, "Hail, Caesar!") am Arm präsentierte die Anwältin ein trägerloses Kleid mit silbernem Bustier und eine dunkle Hose. Das Highlight des Ensembles war aber eine lange Schleppe im Metallic-Look mit Blumenmuster, die über einen Meter lang über den Boden glitt. George Clooney, der in einem schwarzen Smoking auf Nummer sicher ging, scherzte laut "Page Six" auf dem roten Teppich, dass die Zwillinge des Paares sich unter dem Kleid seiner Frau versteckt hätten. Ella und Alexander werden im Juni ein Jahr alt.