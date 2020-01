Starnberg unter Schock: Sohn tötet seine Eltern und begeht Selbstmord

Tötungsdelikt in Starnberg: Waffen werden im Labor untersucht

Die Leichen wurden am späten Sonntagabend abtransportiert und in die Rechtsmedizin nach München gebracht. Dort sollen die Toten obduziert werden. Ein Ergebnis soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Bis tief in die Nacht untersuchten die Kripo Fürstenfeldbruck und die Spurensicherung den Tatort. Die Waffen wurden ins Labor der Polizei gebracht.