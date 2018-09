FC Bayern will Wiesn-Serie ausbauen

Zwei Erfolge in den anstehenden Liga-Duellen mit dem FC Augsburg (am Dienstag in München) und bei Hertha BSC am Freitag fehlen dem 46-Jährigen, um in die Historie einzugehen. Denn bisher steht Jupp Heynckes, der Triple-Coach, mit neun Erfolgen aus jener historischen Saison 2012/13 ganz oben. Damals setzte es erst in Spiel zehn, einer Champions-League-Partie in Borissow, eine Pleite (1:3).

Selbst Pep Guardiola, unter dem die Bayern national von 2013 bis 2016 alles gewannen, gelang keine solche Startserie – schon allein deshalb, weil man unter dem Katalanen in allen drei Jahren den Supercup verlor, zunächst zwei Mal gegen Dortmund, schließlich in Wolfsburg. Danach gelangen den Pep-Bayern in der Spielzeit 2015/16 zwölf Erfolge in Serie. Auf Rang zwei des absoluten Startrankings mit Siegen in allen Wettbewerben liegt übrigens ein Trainer, mit dem man dort so gar nicht gerechnet hätte: Carlo Ancelotti. Der Italiener konnte in seiner Debüt-Saison 2016/17 stolze acht Mal hintereinander siegen, dann setzte es bei Atlético Madrid ein 0:1.

Noch ‘ne Zahl: Seit acht Jahren hat Bayern während des Oktoberfestes in der Bundesliga nicht verloren. Die letzte Pleite datiert vom 3. Oktober 2010 in Dortmund (0:2). Salihamidzic am Samstag über ein Wiesn-Verbot: "Am letzten Sonntag (7. Oktober, d. Red.) haben wir unsere Mannschaftswiesn. Aber bis dahin sollte ein Radler vielleicht schon mal drin sein."

