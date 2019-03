Business Woman Award 2019 in Berlin mit vielen VIPs

Sie feierten mit Preisträgerin Verena Pausder, die im Forbes Ranking zu den "Europe’s Top 50 Women in Tech" gehört. Die gebürtige Hamburgerin und dreifache Mutter, die mit ihrer Familie in Berlin lebt, hat sich mit ihren Unternehmen das digitale Leben und das Lernen von Kindern zur Aufgabe gemacht. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von "Fox & Sheep", einem Entwickler für Kinder-Apps in Deutschland, dessen Produkte Kinder spielerisch an die digitale Welt heranführen.