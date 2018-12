Stargast von Jürgen Höller Arnold Schwarzenegger: Liebeserklärung an München

"Ich liebe es, nach München zurückzukommen"

Auf der Bühne erinnerte sich der gebürtige Österreicher an seine Anfänge zurück: "Meine internationale Karriere hat hier in München begonnen", erklärte er den rund 10.000 Teilnehmern. "Das werde ich nie vergessen, München ist eine der schönsten Städte in Europa und ich liebe es, immer wieder nach München zurückzukommen." Am Nachmittag schlenderte er sogar über den Christkindlmarkt am Marienplatz.