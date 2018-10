Star mit wichtiger Botschaft Robert De Niro äußert sich zu dem Anschlag auf sein Leben

Nicht nur der Oscar-Gewinner war das Ziel eines Sprengsatzes, der von einem Unbekannten per Post verschickt wurde. Unter anderem wurden auch an die Privatadressen der beiden Ex-Präsidenten Barack Obama (57) und Bill Clinton (72) selbstgebaute Bomben gesandt. Auch diese konnten aus dem Verkehr gezogen werden, bevor sie Schaden anrichten konnten. Insgesamt elf solcher Sprengsätze sollen in den vergangenen Tagen aufgespürt worden sein.