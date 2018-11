München - Dass die Vorfälle, die sich am Samstag vor dem Mannschaftsbus des FC Bayern an der Arena von Borussia Dortmund zugetragen haben, nun zu einer sehr ernsten Angelegenheit für Franck Ribéry geworden sind, dürfte auch ihm spätestens jetzt bewusst geworden sein. Wie schon so oft, wenn der 35 Jahre alte Heißsporn Grenzen überschritten hatte, hat sich auch dieses Mal Uli Hoeneß eingeschaltet, um dem Franzosen aus der Klemme zu helfen. Wie die "Bild" berichtet, will der Bayern-Präsident sich höchstpersönlich darum kümmern, "die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen", wie es Sportdirektor Hasan Salihamidzic angekündigt hat.