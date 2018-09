Pro: Robben benimmt sich wie ein Schuljunge!

Der FC Bayern gewinnt und alle freuen sich, nur Arjen Robben ist mal wieder sauer. Gegen den VfB Stuttgart (3:0) wurde der Niederländer in der 77. Minute ausgewechselt und stürmte anschließend wütend in die Kabine. In der Mixed-Zone grantelte er weiter. Er wolle eben immer spielen, da sei seine Reaktion doch verständlich – findet er.