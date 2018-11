Star der "Aenne Burda"-Biografie Partner vs. Projekt? Katharina Wackernagel will nicht wählen müssen

Die ungewöhnliche Familie

Wackernagel selbst stammt aus einer ungewöhnlichen Familie, denn ihre Mutter lebte lange mit zwei Männern zusammen. "Es kann doch passieren, dass man einen Mann geheiratet hat und sich ihm auch verbunden fühlt, und trotzdem verliebt man sich in einen anderen Mann, der völlig anders ist als der eigene", zeigt sie großes Verständnis für ihre Mutter, die "in jeglicher Hinsicht eine sehr mutige Frau" sei. "Meine Väter", wie sie die Männer nennt, "sind so unterschiedlich wie Feuer und Wasser".

