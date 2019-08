Star-Autorin Liane Moriarty im Interview Mit dieser Geschichte gibt es eine "Big Little Lies"-Reunion

"Neun Fremde" (Diana Verlag) heißt der neue Roman von Liane Moriarty (52), der nun in Deutschland erscheint. Die australische Autorin, die auch die Buchvorlage zur Hitserie "Big Little Lies" geschaffen hat, verfrachtet darin neun problembeladene Personen in ein abgelegenes Wellness-Resort, wo ihnen allerdings nicht die Behandlung zuteilwird, für die sie bezahlt haben. Die Chefin des Spas hat ein dunkles Geheimnis - und ihre eigenen Pläne mit ihren Gästen. Eine TV-Adaption von "Neun Fremde" ist bereits geplant. Und dann wird es eine "Big Little Lies"-Mini-Reunion geben, denn Nicole Kidman (52) übernimmt eine wichtige Rolle: "Sie hat mir bereits ihren russischen Akzent gezeigt", verrät Moriarty im Interview mit spot on news.