Star aus "Jessica Jones" Krysten Ritter ist zum ersten Mal Mutter geworden

In der Geburtsurkunde, die "TMZ" vorliegt, ist der Kleine mit vollem Namen als Bruce Julian Knight Granofsky eingetragen. Letzterer is der eigentliche Nachname seines Vaters Adam Granduciel. Gemäß der Urkunde erblickte der Junge bereits am 29. Juli im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles das Licht der Welt.