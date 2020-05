Star aus der "Millennium"-Reihe Lisbeth Salander bekommt ihre eigene Serie

Amazon entwickelt offenbar eine Serie über Lisbeth Salander. Das Projekt über die Hackerin, die Stieg Larsson (1954-2004) für die "Millennium"-Trilogie erschaffen hatte, trägt laut "Deadline" derzeit den Titel "The Girl With the Dragon Tattoo". Bei der Serie soll es sich aber nicht um eine Fortsetzung der Geschichte aus den Büchern oder Filmen handeln, stattdessen werde Salander "in die heutige Welt mit einer völlig neuen Umgebung, neuen Charakteren und einer neuen Geschichte" versetzt. Eine Hauptdarstellerin sei noch nicht gefunden, heißt es weiter.