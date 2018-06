Bart des russischen Nationaltrainers Tschertschessow als "Schnurrbart der Hoffnung"

Auf Instagram geht in Russland gerade der Hashtag #усынадежды durch die Decke, was so viel wie "Schnurrbart der Hoffnung" bedeutet. Tausende Menschen lichten sich mit echten und gefälschten Schnurrbärten Tschertschessows ab, um dem russischen Nationalteam und dem russischen Nationaltrainer ihre Unterstützung zu zeigen.