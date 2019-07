Bücherschrank fördert nachbarschaftliches Miteinander

Bücherschränke gibt es schon in verschiedenen Vierteln der Stadt, in Berg am Laim, in Sendling oder in der Au zum Beispiel. Das Prinzip ist simpel: Man stellt ein Buch hinein, das man ausgelesen hat, und kann sich im Gegenzug ein anderes nehmen. Oder mehrere.