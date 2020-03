Für den nun neugeplanten festen Lebensmittelmarkt kommen als Standort derzeit grundsätzlich der Ratzingerplatz, die Zeppelinhalle und die Halle 1 der jetzigen Großmarkthalle in Sendling in Frage. Das Problem dabei: Alle drei Areale stehen im Moment noch nicht zur Verfügung, ein neuer Lebensmittelmarkt an diesen Orten wäre also erst mittel- bis langfristig realsierbar.