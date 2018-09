"Ich brauche Zeit, das ist klar", sagt Weltmeister Tolisso

Der Franzose Tolisso etwa, den Heynckes als "super Jungen mit einem tollen Charakter" bezeichnet, kommt wie James erst auf zwei Kurzeinsätze in dieser Saison – im Pokal gegen Drochtersen/Assel und Samstag in Stuttgart.

Es gehe bei ihm "Schritt für Schritt voran", sagte Tolisso nun dem "Kicker" und ergänzte: "Ich habe erst am 12. August wieder mit dem Training angefangen. Ich brauche Zeit, das ist klar." Mit weiteren Trainingseinheiten sei er aber überzeugt davon, "dass ich meine Form sehr schnell wiedererlange".

Zunächst aber blickt Tolisso mit Vorfreude auf die Partie gegen Deutschland am Donnerstag in München. "Es ist das erste Spiel für uns mit unserem zweiten Stern auf der Brust. Das wird ganz besonders sein. Auch für mich persönlich, weil es gegen viele meiner Mitspieler beim FC Bayern geht, weil es in meinem Stadion, der Allianz Arena stattfindet. Ich werde es genießen", sagte Tolisso.

Gut möglich, dass der 24-Jährige im Mittelfeld auch mal seinen Bayern-Kollegen Müller oder Goretzka begegnen wird. Er rechne mit einem top-motivierten Gegner, sagte Tolisso. Deutschland habe "eine große Qualität und es brennt auf Wiedergutmachung".