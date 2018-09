München - Alle Spieler rotieren, alle bekommen regelmäßig ihre (Kurz-)Einsätze. Nur einer aktuell nicht: Sandro Wagner, der Back-up-Stürmer für Robert Lewandowski. Der 30-Jährige, vor der Rückrunde der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim zu Bayern gekommen und mit stolzen neun Toren in 18 Pflichtspiel-Einsätzen unter Trainer Jupp Heynckes, durfte in dieser Spielzeit bislang nur 18 Minuten ran – beim Supercup in Frankfurt (5:0).