Im Tor spricht alles für Hiller

Tor: Die T-Frage scheint sich dieses Mal nicht auf dem Trainingsplatz zu entscheiden, denn: Obwohl Bierofka den Kampf zwischen Marco Hiller und Hendrik Bonmann neu entfacht hatte und erst in einer Woche kurz vor dem Auftakt entscheiden wollte, dürfte das Löwen-Tor in Lotte die bisherige Nummer Eins hüten: Hiller. Einfacher Grund: Kontrahent Bonmann, zu Saisonbeginn von Bierofka zum Stammtorhüter erklärt, aber mit einem Innenbandanriss im Knie lange verletzt, ist erneut angeschlagen. "Sein Zeh hat sich so entzündet, dass die Lymphknoten angeschwollen sind", erklärte Bierofka. Hiller, zuletzt im Test gegen den SV Darmstadt 98 (0:1) mit ordentlicher Leistung, darf somit wohl vorerst ran - sich aber nicht in Sicherheit wiegen.