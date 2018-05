Stalkerin bedroht Schauspieler Emile Hirsch fürchtet um das Leben seines Sohnes

Emile Hirsch (33, "Twice Born") und seine Familie fürchten sich um ihr Leben. Der Schauspieler bekommt seit Kurzem verstörende Nachrichten, in einer wurde sogar angedroht, seinen Sohn umzubringen. Das berichtet das US-Klatschportal "TMZ" und beruft sich dabei auf offizielle Dokumente. Demnach habe alles ganz harmlos angefangen. Hirsch habe zunächst kurze, positive Nachrichten mit einem weiblichen Fan auf Instagram ausgetauscht, ehe sich alles plötzlich in eine andere Richtung entwickelte.