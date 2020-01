Staffelstart am 30. Januar Neues Video: Heidi Klum macht Lust auf die 15. "GNTM"-Staffel

Fans von "Germany's next Topmodel" ("GNTM") müssen sich nicht mehr lange gedulden. Am 30. Januar startet die 15. Staffel des beliebten Formats auf ProSieben. Model-Mama Heidi Klum (46) zeigt auf ihrer Instagram-Seite bereits erste Eindrücke. In einem Video präsentiert sich das Model jetzt in verschiedenen Outfits am Strand von Malibu. Dahinter steckt ein besonderes Shooting, das Klum für ihre Castingshow im Vorfeld absolviert hat.