"Das wird aber auch ein krasser Ritt!"

Jan Hartmann (38) kennen Serien-Fans unter anderem aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Verbotene Liebe", "Rote Rosen", "Alisa - Folge deinem Herzen" oder "Sturm der Liebe". Außerdem gehört er zum Team von "Kreuzfahrt ins Glück" und war auch schon in Filmreihen wie "Rosamunde Pilcher" und "Inga Lindström" zu sehen. Der 38-Jährige "freut sich total". Er habe "richtig Bock". Allerdings räumt er ein: "Das wird aber auch ein krasser Ritt! Ich weiß das." Er sei zwar nie so der "Mega-Tänzer" gewesen, doch er habe das Gefühl: "Das steckt irgendwie in mir!" Er werde trainieren "wie ein Tier".