"Tote Mädchen lügen nicht", im Original "Thirteen Reasons Why", ist die Serienadaption des Jugendromans des US-Schriftstellers Jay Asher (42). Produziert wird die Serie unter anderem von der Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (25, "Wolves"). Die erste Staffel löste eine breite Diskussion aus, da in den Augen zahlreicher Kritiker das Thema Suizid zu positiv dargestellt wurde. Die neuen Folgen starten am 18. Mai.