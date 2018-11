Staffel eins auf Netflix "The Kominsky Method": Michael Douglas und der Charme des Älterwerdens

Der Name Chuck Lorre (66) ist wohl nicht jedem ein Begriff. Doch ihm hat die Welt Sitcoms wie "Two And A Half Men" und "The Big Bang Theory" zu verdanken. Ab 16. November hat er eine neue Serie am Start, "The Kominsky Method". Dieses Mal auf Netflix, als Einzelkamera-Serie, mit acht 30-minütigen Folgen. Dafür hat er eine hochkarätige Besetzung zusammengestellt, mit altbekannten Gesichtern. Das muss man über "The Kominsky Method" wissen.