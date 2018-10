Staffel eins auf Netflix "Chilling Adventures of Sabrina": Das ist die neue, düstere Halb-Hexe

Die US-Sitcom "Sabrina - Total verhext!" ist Kult. Von 1996 bis 2003 wurde die Show produziert, sieben Staffeln gibt es. Die Teenager-Halb-Hexe spielte damals Melissa Joan Hart (42). Es wurde viel gelacht und alles nicht so ernst genommen. Nun kehrt Sabrina Spellman zurück. In der neuen Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina", deren erste Staffel ab dem heutigen Freitag (26. Oktober) verfügbar ist, verkörpert Kiernan Shipka (18, "Mad Men") allerdings eine düstere Version der jugendlichen Halb-Hexe. Das erwartet Fans.