Staffel drei noch nicht bestätigt "Tote Mädchen lügen nicht": Ist für Katherine Langford Schluss?

Die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" polarisiert seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2017. Staffel zwei ist seit kurzem verfügbar und das Ende der 13 Folgen lässt Raum für eine dritte Staffel. Bisher hat der Streaming-Riese keine weiteren Folgen in Auftrag gegeben. Dafür hat sich Hauptdarstellerin Katherine Langford (22) in einer emotionalen Botschaft auf Instagram von ihrer Figur verabschiedet. Hannah Baker würde damit in keinen weiteren Episoden vorkommen.