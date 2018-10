Staffel 16 läuft 2019 bei RTL Xavier Naidoo sitzt in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar"

In der 16. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wird Sänger Xavier Naidoo (47) am Jury-Tisch Platz nehmen und gemeinsam mit Dieter Bohlen (64) und dem einstigen "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (26, "Phänomenal") nach neuen Gesangstalenten suchen. Das gab RTL am Mittwoch bekannt. Die neue Herausforderung ist für den erfolgreichen Musiker etwas ganz Besonderes.