Bereits am Donnerstagmorgen um 5.20 Uhr gab es in Garmisch-Partenkirchen ein leichteres Erdbeben der Stärke 1,7. Das Beben von Freitag war das stärkste Erdbeben in den Bayerischen Alpen seit mehreren Jahren. In den kommenden Tagen sind kleinere Nachbeben nicht auszuschließen.