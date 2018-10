Katharina Schulze: "Frech, unkonventionell forsch"

Neun "erfahrene Rede-Profis", so der VRdS, haben in den vergangenen Wochen öffentliche Wahlkampfauftritte der Spitzenkandidaten der bayerischen Parteien besucht, die nach den Umfragen mindestens in der Nähe von fünf Prozent liegen, also CSU, SPD, Freie Wähler, Grüne, FDP, AfD und Linke. Da Grüne und Linke mit jeweils zwei Spitzenkandidaten antreten, wurden die Auftritte von neun Rednern bei jeweils mindestens zwei Auftritten zwischen Aschaffenburg und Rosenheim unter die Lupe genommen.