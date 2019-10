Prince Osei Owusu: Deshalb erntete er Pfiffe

Ein Beispiel, das Owusus Schwächen offenlegte: Der gebürtige Wertheimer marschierte gleich zwei Mal mit dem Ball am Fuß in Richtung gegnerisches Tor, nur verpasste er jedes Mal das richtige Timing, die Kugel wieder herzugeben. Sechzigs Anhänger quittierten es mit Pfiffen.

Wohl auch wegen dieser Eigensinnigkeit blieb Owusu in der Rangfolge bisher hinter Sascha Mölders. Etwas zu ballverliebt, etwas zu verschnörkelt - Owusu, der eigenen Aussagen zufolge von der Champions League träumt, gab schon vergangene Saison ab und an den verspielten Prince.

Prince Osei Owusu: "Ich weiß, woran ich schrauben muss"

Schon damals wussten die 1860-Fans nicht so genau, was sie vom Leih-Löwen halten sollten. Manche feierten den Mann, der in 16 Spielen drei Tore und zwei Assists ablieferte, darunter den wichtigen 3:2-Siegtreffer gegen Fortuna Köln – der sicherte den Klassenerhalt!

Andere motzten über die Spielweise des jungen Angreifers. Owusu hat sich daher vorgenommen, die eigene Torproduktion anzukurbeln – und seine Fehler abzustellen. "Ich weiß, woran ich schrauben muss", meinte der 22-Jährige im Hinblick auf das Heimspiel gegen den KFC Uerdingen (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker). "Das werde ich tun in der Trainingswoche."

Prince Osei Owusu: Fürs Elfmeterschießen aussortiert

Schon zuletzt habe er "zwei, drei Extraeinheiten geschoben. Ich wollte mich auf den Moment vorbereiten", meinte der hochaufgeschossene Vollstrecker: "Wenn ich meine Chance bekomme, muss ich da sein."

Schließlich sei er als Stürmer "dazu da, Tore zu schießen" und nun sei er "sehr froh, dass es geklappt" habe. Übrigens: Was das eingangs erwähnte Elfmeterschießen anbelangt, hätte der gelernte Stürmer gerne geschossen.

"Ich war bereit", sagte er, doch Coach Bierofka habe ihn überstimmt: "Der Trainer hat entschieden, wer schießen soll. Klar hätte ich gerne geschossen, aber so ist es halt." Zu Owusus Trost bleiben noch reichlich Spiele übrig, um sich ebenso schnörkellos (hoffentlich) wie zielsicher (hoffentlich) zu zeigen – und selbst in die Heldenrolle zu schlüpfen.

