Aber auch ambitionierte Hobbyköche, Foodtrucks oder andere Gastronomen können sich hier ausprobieren: Zwei bis sechs Wochen können sie das Restless mit ihren Ideen bespielen. Raum, Service, Küche und die ganze Infrastruktur bekommen sie zur Verfügung gestellt. Mietkosten entfallen, dafür geht 20 Prozent des Speisenumsatzes an Restless und es fallen Kosten für den Service an. "Wir helfen am Anfang in der Küche und kalkulieren alles mit den Leuten durch", sagt Dann.