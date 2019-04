Die Kampagne besteht vor allem aus Plakaten, auf denen ganz verschiedenen Menschen, eine Tafel mit ihrer Frage zeigen. Etwa: "Kriegt man ein Grab, wenn man nicht getauft ist?", "Darf auf meiner Beerdigung 'Highway to Hell' laufen?", "Wer hat bei einer Beerdigung das letzte Wort?". Die Antworten dazu finden sich aber nicht auf den Plakaten, sondern auf der eigens eingerichteten Internetseite www.friedhof-muc.de.

Die Jubiläumsausstellung "200 Jahre kommunales Friedhofs- und Bestattungswesen in München" ist bis 23. Mai in der Alten Münze, Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4, zu sehen (Eingang über das Hoftor Pfisterstraße). Mo bis Do 11 bis 16, Fr 11 bis 14 Uhr. Eintritt frei

Bestattungskosten: Das kostet die letzte Ruhestätte

Bestattungskosten setzen sich zusammen aus:

Bestatterleistung (Beratung, Überführung, Versorgung, Sarg, Urne)

Gebühren (Nutzung des Friedhofs, Grabaushub, Krematorium)

Zusätzlichen Leistungen (Anzeigen, Deko, Bewirtung, Steinmetz)

Das Umweltreferat setzt Jahresgebühren für die Gräber fest. Das sind (pro Jahr):