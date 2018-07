Stadtwerke bilden aus SWM-Azubis: Sie bringen die Stadt zum Laufen

München - Sie werden Industriemechaniker, Kauffrauen für Büromanagement oder IT-Systemelektroniker - aber auch noch mehr: 14 Ausbildungsberufe gibt es bei den Stadtwerken München (SWM). Und weil die SWM die Münchner ja mit Gas, Wasser und Nahverkehr versorgen, also mit ziemlich unterschiedlichen Dingen, gibt's auch in der Ausbildung viel Auswahl. Im September werden 140 junge Menschen bei den SWM anfangen, am Freitag haben Azubis im Ausbildungszentrum in Sendling schon einmal vorgestellt, was es alles zu lernen gibt.