Gerade mit Blick darauf, dass einige führende Mitarbeiter in den kommenden Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gingen. Damit könnte unter anderem Verkehrsdirektor Kurt Weinzierl gemeint sein, dessen Arbeit immer wieder – teils scharf – kritisiert wird. Auch ein gemeinsames Tourismuskonzept mit dem Landkreis sei geplant, so Putz. "Das geht natürlich nicht von Heute auf Morgen."

OB Putz hat keinen Rechtfertigungsdruck

In den nächsten ein bis zwei Jahren werde viel entwickelt werden. Er bitte aber auch um Verständnis, dass nicht alles, was man sich vornehme, im ersten Jahr umsetzbar sei. "Ich bin ohnehin sehr viel in meinem ersten Jahr angegangen, das wird mir von vielen Seiten so auch bestätigt."

Einen Rechtfertigungsdruck gegenüber dem Stadtrat hat Putz in der Sache offensichtlich nicht: "Das ist operatives Geschäft und Aufgabe der Verwaltung und des Oberbürgermeisters." Man werde dann ein Konzept präsentieren, wenn es spruchreif sei. Zeitnah umgesetzt werden soll laut Putz aber die Wiederbelebung der Citymarketing-Runde. Dort wolle man mit Gastronomen, Hoteliers, dem Einzelhandel und weiteren Beteiligten Ideen fürs Marketing erarbeiten.

Mit Blick auf seinen nächsten Wahlkampf sagte Alexander Putz freilich aber auch: "Ich fühle mich in der Pflicht, zu liefern."

