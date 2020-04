München – Im Hintergrund läuten die Rathausglocken, passend heiter gestimmt erzählt Münchens SPD-Vizechef Roland Fischer der AZ am Telefon: "Ich gehe mit einem absolut guten Gefühl ins Wochenende." Es ist kurz nach 17 Uhr am Freitag – und Fischer kommt aus dreistündigen Sondierungsgesprächen mit den Grünen. Diese hatten am Mittwoch zunächst die CSU eingeladen, nun die Genossen.