München - Seit fast zwei Jahren gilt am Hauptbahnhof ein nächtliches Alkoholverbot. Die Zahl der Pöbeleien und Ordnungswidrigkeiten ist seitdem nach unten gegangen. Als wirklich zufriedenstellend bewertet das KVR die Lage aber trotzdem noch nicht und will mit einem 24-Stunden-Bann die Probleme am Hauptbahnhof in den Griff bekommen.