München - Es ist sicher nicht so, dass man sich im Stadtrat immer einig wäre, wenn es um die Zukunft der Innenstadt geht. Die CSU zum Beispiel ist der Meinung, dass auch künftig Autos in den Seitenstraßen unterwegs sein sollten, weil das den kleinen alten Läden hilft – die Grünen glauben das gar nicht. Und die SPD nur so ein bisschen.