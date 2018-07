Hallenbad: Lebensdauer von zehn Jahren

Zum anderen bezweifelte sie den Sinn der geplanten Maßnahme. Schließlich verfüge das derzeitige Hallenbad noch über eine Lebensdauer von rund zehn Jahren. "Warum reden wir also nicht in etwa sieben Jahren darüber?", fragte Hagl. Es bestehe die Gefahr, dass hier Geld verfrühstückt werde, das später an anderer Stelle fehle.