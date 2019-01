Alkohol- und Pöbelverbot in der Innenstadt

Ansonsten stehen dieses Jahr an verschiedenen Ecken der Stadt Neuerungen an. Ab 1. August gilt ein verschärftes Alkoholverbot am Hauptbahnhof. Öffentliches Trinken ist dort dann rund um die Uhr untersagt. Auch anderswo gibt es immer wieder Ärger mit Betrunkenen.