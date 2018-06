Disco-Superstar Giogio Moroder im Lovelace

Der "Godfather of Dance-Music" kommt für einen einmaligen Auftritt nach München. Star-Produzent Giorgio Moroder (78) wird mit einem exklusiven DJ-Set im Lovelace-Hotel einheizen. Am 16. Juni veranstaltet das Lovelace-Hotel eine Mega-Party unter dem Motto "We Feel Love" - auf vier Floors, von Disco bis HipHop über House und Electro! Bekannte DJs aus der Stadt setzen sich auf ihre unverkennbare Weise mit Moroders Einflüssen auseinander und zeigen seine musikalischen Facetten.

Wann? 16. Juni, ab 20 Uhr

Wo? Lovelace-Hotel

Tickets gibt's hier im Vorverkauf ab 25 Euro. 30 Euro kostet es an der Abendkasse.

Open Air-Kino

Die Open Air-Kinosaison hat wieder angefangen. Auch am Wochenende flimmern dort wieder verschiedene Filme über die Leinwand. Besonders Highlight: Im Olympiapark kann man das erste WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft sehen. Im Kino am Olympiasee und bei Kino, Mond & Sterne im Westpark können Sie sich folgende Streifen ansehen:

Kino am Olympiasee

Freitag: Deadpool 2

Deadpool 2 Samstag: Ready Player One

Ready Player One Sonntag: Public Viewing zur WM

Wann? Die Filme beginnen jeweils um 21.15 Uhr, das Fußballspiel um 17 Uhr

Tickets gibt es hier.

Kino, Mond & Sterne

Freitag: Avengers 3: Infinity War

Avengers 3: Infinity War Samstag: Coco – Lebendiger als das Leben!

Coco – Lebendiger als das Leben! Sonntag: Dinky Sinky (Open Air-Premiere)

Wann? Einlass ist ab 20 Uhr, die Filme beginnen um 21.30 Uhr

Tickets gibt es hier.

Wannda Circus Open-Air

Nachdem der Viehhof abgerissen wurde, zieht das Wannda Circus Open-Air jetzt nach einem Stop am Leonrodplatz zurück nach Freimann. "Dompteure der Manege" bezeichnet Wannda die DJs und Acts, die bis 2 Uhr morgens zu bestaunen sind. Dabei sind unter anderem: Mimi Love, Tiefgeist, Faulchen Fänther und Fotobox.

Wann? 16. Juni, 12 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages

Wo? Völckerstr. 5, 80939 München (Freimann)

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Konzert: Andreas Gabalier

Am Samstagabend ist es so weit! Andreas Gabalier, der jedem spätestens seit seinem Wiesn-Hit ein Begriff ist, kommt zurück nach München. Im Olympiastadion gibt der Österreicher "Hulapalu" und andere Hits zum besten. Tickets sind unter anderem noch bei München Ticket erhältlich. Die MVG fährt mit einem gesonderten Takt – alle Infos dazu gibt's hier.

Wann? 16. Juni, 19 Uhr

Wo? Olympiastadion

Picknick im Olympiapark

Am Sonntag findet ab 11 Uhr das größte Picknick Münchens statt. Auf der Halbinsel am Olympiasee können sich Teilnehmer niederlassen und Selbstmitgebrachtes verspeisen oder sich Essen von den zahlreichen Ständen kaufen. Zudem gibt es ein Bühnenprogrqamm mit DJs und eine Freizeit- und Kids-Arena. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt's hier.

Wann? 17. Juni, ab 11 Uhr

Wo? Halbinsel am Olympiasee

Public Viewing zum ersten Deutschland-Spiel der WM 2018

Das Turnier läuft bereits, das erste Spiel der DFB-Elf gegen Mexiko wird schließlich am Sonntag angepfiffen. Ab 17 Uhr wird es ernst für Jogis Jungs. Ob in Biergärten oder Wirtschaften – in München gibt es zahlreiche Alternativen, um gemeinsam mit den anderen Fans mitzufiebern und die Nationalmannschaft zu unterstützen. Sie wissen noch nicht, wohin es gehen soll? Lesen Sie hier, welche Locations sich besonders gut fürs Public Viewing eignen.

Wann? 17. Juni, Anstoß ist um 17 Uhr

So wird das Wetter beim ersten DFB-Spiel

Konzert: Shakira

Die Enttäuschung bei den Fans war groß, als Shakira ihr für November 2017 geplantes Konzert in München wegen einer Stimmbandentzündung absagen musste. Am Sonntag holt die kolumbianische Sängerin ihren Auftritt in der Olympiahalle nach. Besucher können sich auf Mega-Hits wie "Hips Don't Lie" und ihren weltbekannten Hüftschwung freuen. Tickets sind unter anderem noch bei München Ticket erhältlich. Beim Konzert gibt es verschärfte Sicherheitsmaßnahmen – alle Infos dazu finden Sie hier.

Wann? 17. Juni, 20 Uhr

Wo? Olympiahalle

So oder so – das kommende Wochenende in München ist so abwechslungsreich und vollgepackt wie schon lange nicht mehr. Wir wünschen schöne freie Tage!