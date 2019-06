Stadtgründungsfest am Samstag

Hauptbühne Marienplatz

11.10 Uhr Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet das Stadtgründungsfest.

13 Uhr: The Resident Alien Big Band spielt auf.

15 Uhr: Dieter Reiter & The Paul Daly Band – der OB greift in die Saiten.

16 Uhr: Harmonika, Harfe und Helikon von Quetschendatschi.

20.15 Uhr: Auftritt der bekannten Wiesnband Cagey Strings.



Bühne am Odeonsplatz

12.30 Uhr: Eine der größten irischen Tanzschulen Deutschlands zeigt ihr Können (auch um 15.30 Uhr, 18 Uhr).

13.30 Uhr: Lust auf Waschbrettmusik? Jetzt spielt die Münchner Banjoband.

16 Uhr: Bayerischer Rock'n Roll von Kopfeck.

18.30 Uhr: Selbst wer nicht tanzen will, kann bei der irischen Band Sin A Deir Sí nicht die Füße still halten.

21 Uhr: Never Number One spielen Rock und Pop querbeet.



Festsaal im Alten Rathaus

12 Uhr an beiden Tagen: Jeder, der gerne singt, ist willkommen. Gemeinsam wird ein Stück einstudiert, das dann gemeinsam aufgeführt (auf der Bühne auf dem Marienplatz um 15.30 Uhr) und per Video aufgezeichnet wird. Bitte pünktlich kommen!