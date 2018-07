Stadt senkt Grundstückspreise Freiham: Genossenschaften bekommen Rabatt

Nun jedoch wendet sich das Blatt: Der Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, im Planungsgebiet Freiham-Nord die Grundstückspreise zu senken. Statt der bislang 600 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche ruft die Stadt nun nur noch die Hälfte auf. So nimmt die Stadt in diesem Planungsbereich zwar 6,5 Millionen Euro weniger ein. Genossenschaften sollen mit den neuen Preisen dafür in die Lage versetzt werden, auch in Freiham erschwingliche Mietwohnungen zu bauen.