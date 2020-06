Das älteste persische Restaurant Münchens

Für viele angehende Wirte dürfte Alireza Aghili (54) ein Vorbild sein. Denn sein Restaurant Pars ist das älteste persische Lokal der Stadt, das immer noch geöffnet hat. Seit bereits 26 Jahren serviert er gekochtes Lamm, gebratene Entenbrust oder gegrillte Riesengarnelen nach iranischer Art. Und das mittlerweile in zwei Restaurants, an der Hausnummer 19 und 36. An der 36 heißt sein Lokal "Dehbaschi". Etwa 20 Mitarbeiter hat Aghili.

Und vom etwas grimmigen Blick sollte man sich nicht täuschen lassen. Der Chef ist herzlich und er packt mit an: Nach dem Foto greift er sich eine Essensbestellung und liefert sie mit schnellen Schritten aus. "Sehr beliebt sind alle Fleischspieße", sagt Aghili noch. Was er selbst gerne isst? "Ehrlich, mir schmeckt alles in meinen Restaurants." Auch ihn plagt die Corona-Krise: "26 Jahre hatte ich nur an Heiligabend geschlossen. Und als die Pandemie ausbrach, musste ich zwei Monate schließen."

Uigurisch-türkisch, bald wieder offen

Das beliebte uigurische Restaurant Kashgar an der Hausnummer 4 ist im doppelten Sinne international. Viele Gäste bewerten zwar das Essen im Internet und glauben, chinesisch gegessen zu haben: "Best chinese food ever!", frei übersetzt: "das beste chinesische Essen aller Zeiten!" Aber das ist nicht nur politisch eine heikle Einschätzung, da das Restaurant ja von Uiguren betrieben wird.

Seit jeher sind die Spannungen zwischen Uiguren und Chinesen bekannt. Es ist zudem kulinarisch nur die halbe Wahrheit. Auch die türkische Küche hat einen großen Einfluss. Davon zeugen nicht zuletzt: der Dönerspieß und die Sprache. Denn Uiguren sprechen neben Chinesisch einen türkischen Dialekt. Wer jetzt auf das Essen neugierig geworden ist, braucht etwas Geduld: Derzeit wird das Kashgar umgebaut.

Das Geschäft mit der Laute

Ein ganz besonderer Blickfang an der Dachauer Straße 111 ist der Lautenladen von Ali Akbulut (44). Sein Spezialgebiet, vereinfacht gesagt: türkische und arabische Gitarren, also "Saz" und "Ud" – und das seit 17 Jahren. Alles begann, als er mit fünf Jahren so eine türkische Laute, also eine "Saz", geschenkt bekam. "Ich liebe den Ton, den eine Saz erzeugt", sagt Akbulut. Er repariert und restauriert die Instrumente liebevoll.

Akbulut ist ein Autodidakt und hat sein Handwerk in unzähligen Workshops in der Türkei gelernt. Während andere die Familie besuchten oder am Strand lagen, wollte er etwas dazulernen. "Als meine Eltern und ich regelmäßig in den Sommerurlaub in die Türkei gefahren sind, habe ich in Istanbul mehrmals in Saz-Ateliers mitgearbeitet", erzählt Akbulut. Auch Unterricht kann man bei Akbulut nehmen. Seine Schüler sind international und aus allen Altersstufen: "Zwischen zwölf und 60", sagt er.

Das älteste Kino Münchens verwaist

Es ist ein Trauerspiel, wie das Kinodenkmal an der Hausnummer 16 langsam verwahrlost – und vergessen wird: das Gabriel Filmtheater, eröffnet 1907, geschlossen im April 2019. Einige Münchner nahmen aber die Spraydose in die Hand und erinnern daran, dass das älteste Kino Münchens durchaus gerettet hätte werden können. Davon zeugen die Parolen an den verschlossenen Rollläden: "Kino statt Profit!" ist da zu lesen und auch: "Kino-Mörder!" Ob die Sprayer selbst ein Netflix-Abo haben?

