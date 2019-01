Sechs Münchner Genossenschaften haben inzwischen von der Stadt den Zuschlag für die sechs vorgesehenen Baufelder bekommen. Sie wollen nun zusammen rund 440 Wohnungen bauen. Ein Feld geht an die Wogeno. "Wir planen dort 90 Wohnungen auf vier Stockwerken", erklärt Sprecher Thomas Kremer auf AZ-Anfrage. Insgesamt wird die Wogeno (die in den nächsten zehn Jahren 1.000 günstige Wohnungen bauen will) in Freiham 30 bis 40 Millionen Euro investieren – inklusive dem Grundstückspreis. Zwei weitere Felder gehen an die Progeno (100 Wohnungen), eines an die Kooperative Großstadt (35) und ein weiteres an die Wohngenossenschaft München-West (WGMW). Auf das größte Baufeld wollen WGMW und Wagnis gemeinsam rund 140 Wohnungen bauen.